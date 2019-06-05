Son Dakika Haberleri: Putin: "Rusya-Çin ilişkileri her zamankinden çok daha iyi"
Son Dakika Güncel Haber

Putin: "Rusya-Çin ilişkileri her zamankinden çok daha iyi"

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin-Rusya ilişkilerinin her zamankinden çok daha iyi olduğunu söyledi.

Putin:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin-Rusya ilişkilerinin her zamankinden çok daha iyi olduğunu söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ikili ilişkileri güçlendirmek üzere resmi ziyarette bulunmak için geldiği Rusya'daki ikinci gününde Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Kremlin Sarayı'nda görüştü. Xi, Devlet Başkanı Putin için 'iyi ve samimi' arkadaşı olarak bahsederken Putin ise Çin-Rusya ilişkilerinin her zamankinden çok daha iyi olduğunu açıkladı. Ticaret ve ekonomik işbirliğinin iki devlet başkanının gündeminde yüksek derecede önem arz etmesi bekleniyor. İki ülke özellikle Birleşmil Milletlerde (BM) Suriye ve Irak konusunda da olduğu gibi uzun zamandır birbirlerini uluslararası siyasi arenada destekliyor. Xi'nin Rusya ziyareti, aralarındaki 70 yıllık diplomatik bağları işaret ediyor. Ancak, Xi'nin son ziyaretinin odak noktasının büyüyen ekonomik ilişkileri üzerine olması bekleniyor. Xi, bu yıl ki teması 'Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Oluşturma' olan 23. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılacak. Xi'nin forumda çok taraflılığı savunmayı ve küresel yönetişimi geliştirmeyi içeren "Çin'in sürdürülebilir kalkınma alanındaki önemli önerileri" hakkında bir konuşma yapması bekleniyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:46 Kaynak: İHA
Kremlin Sarayı, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin bilgi vermesi gerekmez Muğla'ya 3 saatte 30 bin araç giriş yapınca jandarma yolu kapatmak zorunda kaldı İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler Sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 17:48:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin: "Rusya-Çin ilişkileri her zamankinden çok daha iyi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]