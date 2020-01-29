Putin, Rusya'da hapiste tutulan İsrail vatandaşının af kararını imzaladı - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üzerinde uyuşturucu bulunduğu suçlamasıyla Moskova'da tutuklu olan İsrailli Naama Issachar'ın af kararını imzaladı.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Rusya'da 7,5 yıl hapse mahkum edilen Issachar'ın af kararına yönelik kararnamenin Putin tarafından imzalandığı belirtildi.

Putin, geçen hafta İsrail'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, "Naama'nın annesi ile görüştük. Naama'nın çok iyi bir aileden geldiği açık. Uygun bir kararın alınması konusunda Netanyahu'nun tavrını biliyorum." demişti.

İsrail basınına bir süre önce yansıyan haberlerde, Tel Aviv yönetiminin, Rusya'daki tutuklu vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Kudüs'teki bir meydanın ve üzerindeki yapıların mülkiyetini Moskova'ya devrettiğini yazmıştı.

Issachar, Nisan 2019'da Moskova'daki havalimanında valizinde yaklaşık 10 gram uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle 7,5 yıl hapse mahkum edilmişti.