Putin, "Rusya'da planlanan yılbaşı saldırısını önlediği için" ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Putin, 'Rusya'da planlanan yılbaşı saldırısını önlediği için' ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti - Son Dakika Dünya

Putin, "Rusya'da planlanan yılbaşı saldırısını önlediği için" ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a, Rusya'da yılbaşı gecesi saldırı düzenlemeyi planladığı ifade edilen saldırganları ortaya çıkarmasına yardım ettiği için teşekkür etti.

Putin,

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a, Rusya'da yılbaşı gecesi saldırı düzenlemeyi planladığı ifade edilen saldırganları ortaya çıkarmasına yardım ettiği için teşekkür etti.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Trump'ın Pazar günü telefon konuşması yaptıklarını ve bu konuşma sırasında Putin'in Trump'a teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yılbaşı gecesi "terör saldırısı" planlayan saldırganla ilgili istihbarat, ABD'nin istihbarat örgütünden Rus istihbaratına iletildi.

Rus Tass haber ajansına göre Rus istihbarat örgütü FSB, St. Petersburg'daki kalabalık kutlama sırasında saldırı düzenlemeyi planlayan iki Rus vatandaşının tutuklandığını ve planlarının da ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Putin ve Trump'ın telefon konuşmaları bugüne kadar çoğunlukla ticari ilişkilerle, Suriye'yle ve Kuzey Kore'yle ilgiliydi.

Aralık 2017'de de Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamaya göre Putin, yine St. Petersburg'da bir "terör saldırısını engelleyen istihbaratı verdiği için" ABD Başkanı Trump'a teşekkür etmişti.

Pazar günü gerçekleşen telefon konuşması sırasında Putin'in de "ABD'ye yönelik herhangi bir terör tehdidiyle ilgili bilgi alması durumunda Moskova'nın Washington'ı bilgilendirme sözü verdiği" belirtildi.

Rusya ile ABD arasında, Soğuk Savaş sonrası düzeltilmeye çalışılan ilişkiler, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakı sonrası gerilmişti. ABD istihbaratı, Trump'ın seçildiği 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesi olduğu sonucuna vardığı araştırmasını açıkladığında gerilim daha da büyüdü.

Ancak tüm bunlara rağmen Trump ve Putin'in ikili ilişkilerinin iyi olduğu görünüyor. İki lider, "terörle mücadelede birlikte hareket etme" konusunda birbirlerine söz verdi.

Putin'in daveti sonrası Trump, Mayıs ayındaki "Zafer Günü" kutlamalarına da katılabileceğini söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Donald Trump, Rusya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:00 
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