Putin: Rusya, doğal gazla ilgili yükümlülüklerini yerine getiriyor
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya, doğal gazla ilgili hem fiyat hem de hacim bakımından Türkiye için yükümlülüklerini daima yerine getiriyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:48
Hem Ehliyetsiz, Hem Alkollü, Hem de Drift Attı! Cezası 10 Bin 302 TL
Facebook Reklamları Artık Vergiye Tabi
Survivor Yarışmacısı Melisa'dan Aşk Tepkisi
Erdoğan, S-400 Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: Bu İş Bitmiştir