Son Dakika Haberleri: Putin: Rusya, doğal gazla ilgili yükümlülüklerini yerine getiriyor

Putin: Rusya, doğal gazla ilgili yükümlülüklerini yerine getiriyor

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya, doğal gazla ilgili hem fiyat hem de hacim bakımından Türkiye için yükümlülüklerini daima yerine getiriyor.

Putin: Rusya, doğal gazla ilgili yükümlülüklerini yerine getiriyor, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya, doğal gazla ilgili hem fiyat hem de hacim bakımından Türkiye için yükümlülüklerini daima yerine getiriyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:48 

Türkiye, Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Ekonomi
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