Putin: Rusya, Doğalgaz Konusunda Taahhütlerini Yerine Getiriyor

Rusya
'nın başkenti Moskova
'da düzenlenen Türkiye
- Rusya 8. Üst düzey işbirliği toplantısı sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Türk Akımı projesine değinen Putin, "Somut çalışmaya ve işe odaklı bir toplantı oldu. Türk ortaklarımızla kurduğumuz ilişkilere önem veriyoruz. Doğalgaz fiyatları önemli bir konu ancak önemli olan Rusya'dan Türkiye'ye yapılan gaz sevkiyatının istikrarlı olması. Rusya, doğalgaz konusunda taahhütlerini yerine getiriyor" dedi.
serbestisi ve milli paralarla ticaret yapma konusuna ilişkin kendisine sorulan soru üzerine konuşan Erdoğan, şunları söyledi:
"Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerde yerli para kullanımı konusu, görüşmelerimizdeki en önemli maddelerden birini oluşturuyor. Rusya'nın lehinde bir ticaret hacmi konusu zaten açık ve net ortada. Biz doğalgaz ihtiyacımızın neredeyse yüzde 50'ye yakın bir kısmını Rusya'dan karşılıyoruz. Bu ticaret hacminin aleyhimizde olması buradan kaynaklanıyor."
.