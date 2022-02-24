Putin: "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor, bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Putin: "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor, bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor"

24.02.2022 20:11
Putin: "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor, bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı "alınması gereken tedbirler" olarak tanımlayarak, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı "alınması gereken tedbirler" olarak tanımlayarak, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor." dedi.

Putin, Kremlin'de Rusya'nın önde gelen iş insanlarıyla bir araya gelerek, ülkesinin Ukrayna'ya düzenlediği askeri müdahalenin ardından Batı'nın uyguladığı ve olası yeni yaptırımları değerlendirdi.

Ukrayna konusunda Rusya'nın adım atmak zorunda kaldığını savunan Putin, "En önemlisi şunun anlaşılması gerekiyor. Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı. Rusya için güvenlik riskleri o kadar yüksekti ki başka şansımız yoktu." diye konuştu.

Rusya'nın talepleri konusunda ilerleme sağlanamamasına kendisinin de şaşırdığını anlatan Putin, "Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık." dedi.

Putin, dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor." ifadesini kullandı.

Batı'nın da Rusya'yı bu sistemden dışarıya çıkarmak için uğraş vermemesi gerektiğini belirten Putin, çeşitli kısıtlamaların yine de uygulamaya konulacağını ifade etti.

Putin, Rus iş dünyasının ekonomiyi desteklemesi gerektiğinin altını çizerek, "Sizlere neler olup bittiğini anlayarak davranmaya, üretimi, ekonomiyi, istihdamı destekleyecek bu araçları bulmak için hükümetle dayanışma içinde çalışmaya davet ediyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son Dakika! Putin, Ukrayna saldırısının ardından ilk açıklamayı yaptı: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz Son Dakika! Putin, Ukrayna saldırısının ardından ilk açıklamayı yaptı: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek! Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek!

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin: 'Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor, bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor' - Son Dakika


Son Dakika
20:08 Öldürdüğü kadının cenazesine katılıp gözyaşı döken katile müebbet hapis cezası verildi!
20:06 Gelinin damada verdiği liste olay oldu, düğün masrafları şaşkınlık yarattı!
19:44 Son Dakika! Putin, Ukrayna saldırısının ardından ilk açıklamayı yaptı: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz
19:42 Acun Ilıcalı, Hull City tribünlerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Gözlerime inanamıyorum
19:17 Ukrayna Devlet Başkanı son durumu açıkladı: Rusya, Çernobil'i ele geçirmeye çalışıyor, bu tüm Avrupa'ya karşı bir savaş ilanıdır
19:10 Ukrayna ordusu, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı!
19:09 Rusya işgalindeki Ukrayna halkına Mircea Lucescu'dan önemli mesaj: Korkak değilim, bunu yapamam
18:58 Son Dakika: Ukrayna ilk resmi toprak kaybını yaşadı! Rusya, Herson bölgesini ele geçirdi
18:58 Uçakta kadın yolcunun yan koltuğunda mastürbasyon yaparken yakalandı
18:34 Son Dakika: Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması: Tüm senaryolar çalışıldı, hazırlıklar yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 20:16:12. #1.12#
SON DAKİKA: Putin: "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor, bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement