Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Rusya Güvenlik Konseyi'ni acil topladı.
Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, toplantıda İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Moskova
ziyareti dahil Suriye
'deki durum ele alındı.
Ayrıca açıklamada, gelecek hafta Rusya ve Türkiye
arasında yapılması planlanan Üst Düzey
İşbirliği Konseyi toplantısına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. ABD
'nin Golan Tepeleri
'nde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararından sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Suriye krizine ilişkin çözüm planı sunduğu iddia edilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
da söz konusu planın incelenebileceğini bildirmişti. Netanyahu, dün aralarında İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi
Başkanı Meir Ben-Şabbat ve Mossad
Başkanı Yossi Cohen'in de bulunduğu bir heyetle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirmişti.