Putin, Rusya ile ilhak ettiği Kırım arasındaki Avrupa'nın en uzun köprüsünü açtı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Putin, Rusya ile ilhak ettiği Kırım arasındaki Avrupa'nın en uzun köprüsünü açtı - Son Dakika Dünya

Putin, Rusya ile ilhak ettiği Kırım arasındaki Avrupa'nın en uzun köprüsünü açtı

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014'te Ukrayna'dan ilhak edilen Kırım Yarımadası'nı Rusya'ya bağlayan demiryolu köprüsünün açılışını yaptı.

Putin, Rusya ile ilhak ettiği Kırım arasındaki Avrupa'nın en uzun köprüsünü açtı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ı Rusya'ya bağlayan dev bir demiryolu köprüsünün açılışını yaptı.

Rusya 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmişti.

Kırım Yarımadası ile Rusya arasındaki Kerç Boğazı'nda kurulan 19 km uzunluğundaki köprü Avrupa'nın en uzun köprüsü oldu.

Putin, köprüden geçen ilk yolcu trenini sürerek açılışı yaptı.

3,6 milyar dolara mal olan köprünün Rusya ile Kırım arasında kargo nakliyatını ve turist akışını artırması bekleniyor.





Putin, 2020'de buradan 14 milyon yolcu ile 13 milyon ton kargo taşınmasının planlandığını kaydetti.

Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeny Ditrikh de yolcu trenlerinin hemen hizmete gireceğini, kargo trenlerinin ise Temmuz'dan itibaren işletileceğini açıkladı.

Ukrayna'nın parçası olan Kırım Yarımadası 2014'te yapılan bir referandumun ardından Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Kırım, Ukrayna'da Rusça konuşanların çoğunlukta olduğu tek bölgeydi. 1954'te Sovyetler Birliği tarafından Ukrayna'ya verilen bölgede, Rusların yanı sıra Ukraynalılar ve Kırım Tatarları da yaşıyor.





Kırım'ın ilhakı nedeniyle Avrupa Birliği ve ABD, Rusya'ya yaptırım uygulamıştı.

Ukrayna, kendi toprakları üzerinden kargo taşınmasını Rusya'ya yasaklamıştı.

Otomobil geçişleri için yapılan paralel bir köprü de Mayıs 2018'de hizmete girmişti.

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BBC
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:15 
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