Putin: Rusya ile Ukrayna Arasındaki Barış Müzakereleri Zamanla Daha da Zorlaşacak - Son Dakika
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Putin: Rusya ile Ukrayna Arasındaki Barış Müzakereleri Zamanla Daha da Zorlaşacak

08.07.2022 09:40
Putin: Rusya ile Ukrayna Arasındaki Barış Müzakereleri Zamanla Daha da Zorlaşacak

MOSKOVA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Rusya'nın barış görüşmelerine açık olduğu ve Ukrayna ile müzakerelerin zaman geçtikçe daha da zorlaşacağı ifade edildi.

MOSKOVA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Rusya'nın barış görüşmelerine açık olduğu ve Ukrayna ile müzakerelerin zaman geçtikçe daha da zorlaşacağı ifade edildi. Putin, Devlet Duma liderleri ve parti liderleriyle yaptığı toplantıda "Barış müzakerelerini reddetmiyoruz ama reddedenler bilmeliler ki ne kadar çok zaman kaybederlerse bizimle müzakere etmeleri o kadar zor olacak" dedi. Putin, ABD'nin başını çektiği Batı'nın on yıllardır Rusya'ya karşı son derece saldırgan olduğunu söyledi. Rus lider, "Avrupa'da eşit güvenlik sistemi oluşturma önerilerimiz reddedildi. Füze savunma problemiyle ilgili ortak çalışma girişimleri reddedildi. NATO genişlemesinin kabul edilemezliğine ilişkin uyarılar göz ardı edildi" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı, Batılı ülkelerin dünyaya yeni bir düzen dayatma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: Rusya ile Ukrayna Arasındaki Barış Müzakereleri Zamanla Daha da Zorlaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin: Rusya ile Ukrayna Arasındaki Barış Müzakereleri Zamanla Daha da Zorlaşacak - Son Dakika
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