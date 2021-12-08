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Putin: "Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana""Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Türkiye dahil tüm taraflarla temas... - Son Dakika

Putin: "Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana""Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Türkiye dahil tüm taraflarla temas...

08.12.2021 19:00

- Putin: "Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana" "Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Türkiye dahil tüm taraflarla temas halindeyiz" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana olduğunu...

- Putin: " Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana"

"Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Türkiye dahil tüm taraflarla temas halindeyiz"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz ve Libya konusunda önde gelen AB ülkeleri ve Türkiye de dahil olmak üzere tüm taraflarla temas halindeyiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmeden sonra liderler gazetecilerin karşısına geçerek güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ile Yunanistan'ın 2022-2024 yılları arası ortak eylem planı çerçevesinde ticaret ve iş birliği anlaşmalarına imza attığını söyledi. Putin, Yunanistan'ın doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ından fazlasını kendilerinin karşıladığını hatırlatarak TürkAkım boru hattı üzerinden Yunanistan'a doğal gaz sevkiyatlarını yüzde 12 arttırarak 3 milyar metreküpe çıkardıklarını ifade etti.

"Kıbrıs konusunu müzakere ettik"

Rusya lideri Putin, Miçotakis ile görüşmesinde Kıbrıs konusunu müzakere ettiklerini söyleyerek Rusya'nın Kıbrıs konusundaki yaklaşımından bahsetti. Putin, "Kıbrıs sorunu konusunda Rus tarafının BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla belirlenen ve Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumlu, tek uluslararası hukuki statülü bir federasyon kurulmasını öngören uluslararası hukuki çerçeveler kapsamında herkesin kabul edeceği, adil ve uygulanabilir bir çözüm aranmasına desteğimizi bir kez daha teyit ettik" dedi.

"NATO, Rusya'yı hasmı ilan ediyor"

Rusya lideri Putin, NATO ile ilgili mesajlar da verdi. NATO'nun Rusya'ya yönelik yaklaşımlarını eleştiren Putin, "NATO, bir askeri blok. Maalesef NATO bloğu, Rusya'ya karşı açıkça bir cepheleşme politikası izliyor. Moskova'daki NATO temsilciliğini kapatmamıza yol açan İttifakın diplomatlarımızı sınır dışı etme eylemi, bu oluşumun bize karşı hasmane tutum içinde yaklaştığını gösteriyor. NATO, Rusya'yı hasmı ilan ediyor. Bunda iyi bir şey yok. Biz cepheleşme istemiyoruz ve bu anlamda Yunanistan'ın çerçeveleme rolü oynayacağını umuyoruz" dedi. Yunanistan'ın Avrupa Birliği ve NATO üyesi olduğunu hatırlatan Putin, "Yunanistan'ın çeşitli yapılarda yer alması, ikili ilişkileri geliştirmemizi hiçbir zaman engellemedi ve gelecekte de böyle olacağını umuyorum" şeklinde konuştu. ABD Başkanı Joe Biden ile dün akşam yaptıkları görüşme hakkında bilgi veren Putin, "Rusya ve ABD, güvenlik sorunlarının çözümü için ortak bir yapı oluşturacak" derken, görüşmenin açık, kapsamlı ve yapıcı geçtiğini söyledi.

"NATO'nun doğuya ilerlemesi hassas bir konu"

Ukrayna'nın NATO'ya katılması ihtimaline yönelik görüşlerini aktaran ve NATO'yu doğuya ilerleme konusunda eleştiren Putin, "Rusya, Ukrayna'nın NATO üyesi olma ihtimalinden endişe duyuyor, zira o ülkeye ittifakın silahları konuşlandırılacak. NATO'nun Ukrayna'yı kapsayacak şekilde doğuya doğru genişlemesi, Rusya'nın güvenliği için son derece hassas bir konu. Bu, orta vadede ve hatta stratejik perspektifte Rusya'nın güvenliğinin en önemli hususlarından biri. Elbette her ülke, kendisi için en uygun güvenlik sağlama yöntemini seçme hakkına sahip. Ancak başka ülkelerin çıkarlarına ve güvenliğine zarar vererek yapılmamalı" dedi.

"NATO altyapısı kaçınılmaz olarak sınırlarımıza yaklaştı"

Putin, "Şimdiye kadar on yıllar boyunca endişelerimiz hakkında sürekli konuştuk ve bunun yapılmamasını istedik ve endişelerimizin en azından bu sefer duyulacağını tahmin ediyoruz. NATO altyapısı kaçınılmaz olarak sınırlarımıza yaklaştı ve şimdi Polonya ve Romanya'da füze savunma sistemleri görüyoruz. Ukrayna'nın NATO'ya alınması halinde, aynısının Ukrayna topraklarında da yaşanacağını tahmin etmek için her türlü dayanağa sahibiz. Bunu nasıl düşünmeyiz, orada olup bitenleri umarsızca izlemek bizim açımızdan suç teşkil eden bir eylemsizlik olurdu" ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz ve Libya konularında Türkiye ile müzakere halindeyiz"

Miçotakis ile Doğu Akdeniz ve Libya konularını da ele aldıklarını söyleyen Putin, "Libya dahil Doğu Akdeniz konularında detaylıca görüştük. Libya'da iç siyasi süreçle ilgili seçimlerin önceden belirlenen tarihlerinde yapılmasının ülkede istikrarın önünü açacağı gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu konuda önde gelen AB ülkeleri ve Türkiye de dahil olmak üzere tüm taraflarla temas halindeyiz. Umarım burada herkesin çıkarını koruyacak uzun vadeli istikrarı sağlayacak çözüm bulunur. O bölgede çıkan tüm zor sorunlara diyalog yoluyla çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Yunan tarafı da bu niyette. Rusya buna her türlü desteği verecek ve bunun önünde bir engel görmüyor" dedi.

Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Türkiye dahil tüm taraflarla temas...
Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Türkiye dahil tüm taraflarla temas...
Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Türkiye dahil tüm taraflarla temas...
Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Türkiye dahil tüm taraflarla temas...

Togo Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Kıbrıs, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Putin: 'Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana''Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Türkiye dahil tüm taraflarla temas... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin: "Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana""Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Türkiye dahil tüm taraflarla temas... - Son Dakika
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