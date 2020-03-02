Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, kimseye karşı savaşmayacak ancak diğer ülkelerin de Moskova ile silahlı bir çatışmaya girmek istemeyecekleri bir zemin hazırlıyor" dedi.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, kimseye karşı savaşmayacak ancak diğer ülkelerin de Moskova ile silahlı bir çatışmaya girmek istemeyecekleri bir zemin hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

'Vladimir Putin ile 20 soru' görüşmesi kapsamında TASS'a konuşan Putin, savunma harcamaları söz konusu olduğunda Rusya'nın ABD, Çin, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa ve hatta Japonya'nın ardından dünyada 7'nci sırada olduğunu hatırlattı.

"Ayrıca, yıllık harcamalarımız düşüyor, buna karşı diğer ülkelerin (askeri) harcamaları artıyor" diyen Putin, Rusya'nın savunma yetenekleri açısından artık geride kalmadığı benzersiz bir duruma işaret etti. Putin, "İlk kez, dünyanın daha önce görmediği taarruza yönelik bir sistem oluşturduk. Şimdi diğerleri de bize yetişmeye çalışıyorlar. Bu benzersiz bir durum, daha önce yaşanmamıştı" diyerek, ilk etapta, kıtalar arası olanlar da dahil olmak üzere yeni oluşturulan hipersonik saldırı sistemlerinden bahsettiğini açıkladı.