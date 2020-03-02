Putin: Rusya kimseyle savaşmayı planlamıyor, diğer ülkeleri bizimle çatışmaktan caydırmaya çalışıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Putin: Rusya kimseyle savaşmayı planlamıyor, diğer ülkeleri bizimle çatışmaktan caydırmaya çalışıyor - Son Dakika Dünya

Putin: Rusya kimseyle savaşmayı planlamıyor, diğer ülkeleri bizimle çatışmaktan caydırmaya çalışıyor

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin kimseyle savaşma planı olmadığını söyledi.

Putin: Rusya kimseyle savaşmayı planlamıyor, diğer ülkeleri bizimle çatışmaktan caydırmaya çalışıyor, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin kimseyle savaşma planı olmadığını söyledi.

Rus TASS haber ajansına konuşan Putin, Rusya'nın bununla birlikte diğer ülkeleri kendileriyle çatışmaya girmekten caydırmaya çalıştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü Moskova'ya gideceği ve Putin'le bir araya geleceği açıklanmıştı.

Türkiye, Perşembe günü Suriye rejiminin düzenlediğini açıkladığı ve 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırısının ardından Pazar günü İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pazar günü Suriye rejimine ait SU-24 tipi iki uçağın düşürüldüğünü açıklamıştı.

Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüşvet operasyonunda yakalanan şüpheli, kanıtları yiyerek yok etmeye çalıştı
Son dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: Rusya savaş suçu işledi Türk jetlerinin vurduğu Esed savaş uçaklarının en net düşme görüntüsü Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 19:42:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Putin: Rusya kimseyle savaşmayı planlamıyor, diğer ülkeleri bizimle çatışmaktan caydırmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]