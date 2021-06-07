Putin, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin yasayı imzaladı - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesi ile ilgili yasayı imzaladığı bildirildi.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, Rusya, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 24 Mart 1992'de imzalanan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi.

Söz konusu yasa, Devlet Başkanı Putin tarafından imzalandı.

ABD, 22 Kasım 2020'de Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.

Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin süreci başlatma kararı aldığını 15 Ocak'ta duyurmuştu.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer almıştı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.