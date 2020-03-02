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Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girme gibi bir niyeti yok"
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girme gibi bir niyeti yok" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girme gibi bir niyeti yok" dedi.
(İHA)
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