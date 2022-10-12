Putin, Rusya'nın kışın Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır olduğunu söyledi (2) - Son Dakika
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Putin, Rusya'nın kışın Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır olduğunu söyledi (2)

12.10.2022 16:17

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji piyasalarındaki durumun müdahalelerle çözülemeyeceğini belirterek, "Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji piyasalarındaki durumun müdahalelerle çözülemeyeceğini belirterek, "Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında." dedi.

Putin, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik "terör saldırıları" gerçekleştirildiğini dile getiren Putin, "Bu saldırılar, kritik öneme sahip tüm enerji, ulaşım ve iletişim altyapılarının artık tehdit altında olduğunu gösterdi. Kuzey Akım sabotajlarının arkasında kim var? Elbette Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri koparmak ve pazarı ele geçirmek isteyenler var." diye konuştu.

Kuzey Akım 2'de sağlam kalan hat üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirebileceklerini belirten Putin, "Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Kimseye yönelik bir kısıtlama yapmıyoruz. Bu sonbahar ve kış döneminde sevkiyatlar gerçekleştirebiliriz." dedi.

"Avrupa için Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir"

Putin, enerji piyasalarına yönelik "yapay" müdahalelerin işe yaramayacağını vurgulayarak, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Gerekli miktarda serbest kaynak mevcut değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Putin, " Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, Rusya'nın kışın Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır olduğunu söyledi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin, Rusya'nın kışın Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır olduğunu söyledi (2) - Son Dakika
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