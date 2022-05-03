Putin, Rusya-Ukrayna Çatışmalarına İlişkin Misilleme Yaptırımlarını Onayladı - Son Dakika
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Putin, Rusya-Ukrayna Çatışmalarına İlişkin Misilleme Yaptırımlarını Onayladı

03.05.2022 20:42
Putin, Rusya-Ukrayna Çatışmalarına İlişkin Misilleme Yaptırımlarını Onayladı

MOSKOVA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Salı günü Rusya-Ukrayna çatışmaları konusunda kişi ve tarafların "dostane olmayan eylemlerine" tepki olarak uygulanacak misilleme yaptırımlarıyla ilgili kararnameyi imzaladı.

MOSKOVA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Salı günü Rusya- Ukrayna çatışmaları konusunda kişi ve tarafların "dostane olmayan eylemlerine" tepki olarak uygulanacak misilleme yaptırımlarıyla ilgili kararnameyi imzaladı. Karara göre, "Rusya'nın ulusal çıkarlarını koruma" amacı taşıyan söz konusu tedbirler, "ABD, yabancı ülkeler ve uluslararası örgütlerin, Rusya, Rus vatandaşları ve Rus tüzel kişiliklerini yasa dışı şekilde mülkiyet haklarından yoksun bırakmaya veya mülkiyet haklarını kısıtlamaya yönelik dostça olmayan eylemlerine" misilleme olarak alınacak.

Belgeye göre, yaptırımlar kapsamındaki yabancı kişi ve kuruluşlara yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yanı sıra anlaşma veya işlemler yapılması yasaklanıyor. Dahası Rusya, yaptırıma tabi tuttuklarına hammadde ve ürün ihracatını da yasaklıyor. Kararda, söz konusu tedbirlerden hangi kişi veya kuruluşların etkileneceği konusunda ayrıntılı bilgi yer almıyor. Rus hükümetinden, 10 gün içinde yaptırım altına alınacak kişilerin bir listesini hazırlaması istendi.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Putin, Rusya-Ukrayna Çatışmalarına İlişkin Misilleme Yaptırımlarını Onayladı - Son Dakika


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