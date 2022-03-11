Putin: "(Rusya-Ukrayna) Müzakerelerde bazı olumlu gelişmeler var" - Son Dakika
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Putin: "(Rusya-Ukrayna) Müzakerelerde bazı olumlu gelişmeler var"

11.03.2022 15:28
Putin: "(Rusya-Ukrayna) Müzakerelerde bazı olumlu gelişmeler var"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler olduğunu söyledi.

Putin, Kremlin'de Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştireceği görüşmenin basına açık bölümünde değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerinde, Lukaşenko'yu Ukrayna konusunda bilgilendireceğine işaret eden Putin, "Özellikle de neredeyse artık her gün yürüttüğümüz müzakereler konusunda bilgilendireceğim. Bu konuda bazı olumlu gelişmeler var. Size detaylı bir şekilde anlatacağım." dedi.

Putin, Rusya ve Belarus'un gelişmesini önlemek için daima çeşitli girişimlerde bulunulduğunu vurgulayarak, "Şimdi de böyle girişimler var ancak elbette bunların kapsamı daha büyük. Bu zorlukları aşacağımıza ve tersine, daha bağımsız ve daha yeterli bir hale geleceğimize eminim." diye konuştu.

Rusya'nın yine de bazı sorunlar yaşadığına dikkati çeken Putin, "Sovyetler Birliği yaptırımlar altında yaşadı ve devasa kazanımlar elde etti. Şimdi ekonomimize devasa bir darbe vuruluyor. Ancak son dönemde yaşadıklarımız, Batılıların bize kısıtlamalar getirdiği alanlarda, yeni yetkinlikler edindiğimizi göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Lukaşenko: "Batı'nın yaptırımları fırsatlar zamanı"

Lukaşenko, zor bir dönem geçireceklerini belirterek, kendilerinin sürekli yaptırımlar altında olduğunu hatırlattı.

Batı'nın bugünkü yaptırımlarının çok daha büyük ölçekte olduğunu ancak bu yaptırımlara alıştıklarını dile getiren Luşakenko, "Bu yaptırımlar meşru ve yasal değil, bütün uluslararası hukuk kurallarına aykırıdır." dedi.

Yaptırımların kendileri için "fırsatlar zamanı" olduğunu söyleyen Lukaşenko, Sovyetler Birliği döneminde de yaptırımlar olmasına rağmen normal bir şekilde yaşadıklarını ve geliştiklerini ifade etti.

Ukrayna'ya olan savaşı zamanla halklarının anlamaya başladığını belirten Lukaşenko, öncelikle Ukraynalı güçlerin bu savaşı başlattığını öne sürdü.

Lukaşenko, "Belarus'a saldırmaya başlayacaklardı. Eğer operasyonun başlamasından 6 saat önce, 4 pozisyona saldırı yapılmasaydı, Belarus'ta tatbikat yapan Rus ve Belarus askeri birliklerine saldıracaklardı. Bu yüzden bu savaşı biz belirlemedik. Onlar sadece Donbas'a değil, Belarus'a da saldırıda bulunacaktı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki paralı savaşçıların planları

Ukrayna'daki yabancı savaşçıların Belarus sınırı boyunca ilerleyerek Çernobil Nükleer Santrali'ne doğru gittiğini tespit ettiklerini aktaran Lukaşenko, bunların amacının Rus askeri birliklerinin yolunu kesmek, Belarus'ta kalan Rus birliklerine saldırmak ve doğrudan Belarus birliklerini Ukrayna'ya saldırmaya çekmek amacı taşıdığını savundu. Lukaşenko, bu paralı savaşçıların Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili olarak ne yapacaklarının ise öngörülemeyeceğini dile getirdi.

Batı'nın başarılı olması halinde bölgenin geri kalmış olabileceğine dikkat çeken Lukaşenko, "Bu yüzden bu zaman fırsatlar zamandır. Eğer biz durumu ayarlarsak, 6 ay sonra ekonomik bakımdan insanlar ne olduğunu unutacak." dedi.

Ayrıca Lukaşenko, Batı'nın yaptırımları ile ilgili olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) toplanmasını önerdi.

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Vladimir Putin, Ukrayna, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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