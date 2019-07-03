Putin: Rusya ve Türkiye’nin çabaları uluslararası istikrar unsuru
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de durumu normalleştirmek ve barış sürecini başlatmak için koordineli çabaları uluslararası istikrarın önemli bir unsurudur.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:12
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, "Rusya ve Türkiye
'nin Suriye
'de durumu normalleştirmek ve barış sürecini başlatmak için koordineli çabaları uluslararası istikrarın önemli bir unsurudur." dedi.
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