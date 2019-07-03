Son Dakika Haberleri: Putin: Rusya ve Türkiye’nin çabaları uluslararası istikrar unsuru
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Putin: Rusya ve Türkiye’nin çabaları uluslararası istikrar unsuru

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de durumu normalleştirmek ve barış sürecini başlatmak için koordineli çabaları uluslararası istikrarın önemli bir unsurudur.

Putin: Rusya ve Türkiye’nin çabaları uluslararası istikrar unsuru, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de durumu normalleştirmek ve barış sürecini başlatmak için koordineli çabaları uluslararası istikrarın önemli bir unsurudur." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:12 
Ekonomi
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