Putin: "Rusya ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde en verimli süreç olan Astana formatındaki...
1 saat önce
Putin: "Rusya ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde en verimli süreç olan Astana formatındaki çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:40 Kaynak: AA
Putin: "Rusya ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde en verimli süreç olan Astana formatındaki çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürmektedir."
Erdoğan'ın "güvenli bölge" çıkışına Putin'den destek: Türkiye'nin meşru hakkıdır Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan SU-35 ve SU-57 için ortaklık sinyali Ensar Vakfı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu