Son Dakika Haberleri: Putin: "Rusya ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde en verimli süreç olan Astana formatındaki...
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Putin: "Rusya ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde en verimli süreç olan Astana formatındaki...

1 saat önce

Putin: "Rusya ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde en verimli süreç olan Astana formatındaki çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürmektedir.

Putin:

Putin: "Rusya ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde en verimli süreç olan Astana formatındaki çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürmektedir."

Vladimir Putin, Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:40 Kaynak: AA
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