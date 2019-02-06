Son Dakika Haberleri: Putin, Rusya'ya İş Seyahati İçin Gelen Türk Vatandaşlarına ve Tır Şoförlerine Yönelik Vize...

Putin, Rusya'ya İş Seyahati İçin Gelen Türk Vatandaşlarına ve Tır Şoförlerine Yönelik Vize...

31 dakika önce

Putin, Rusya'ya iş seyahati için gelen Türk vatandaşlarına ve tır şoförlerine yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.

Putin, Rusya'ya İş Seyahati İçin Gelen Türk Vatandaşlarına ve Tır Şoförlerine Yönelik Vize..., System.String[]
Putin, Rusya'ya iş seyahati için gelen Türk vatandaşlarına ve tır şoförlerine yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:11 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Güncel
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