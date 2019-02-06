Putin, Rusya'ya İş Seyahati İçin Gelen Türk Vatandaşlarına ve Tır Şoförlerine Yönelik Vize...

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Putin, Türk İş İnsanları ile TIR ve Kamyon Şoförlerine Vizeyi Kaldırdı

Kartal'da Çöken 6 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı