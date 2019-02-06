Putin, Rusya'ya İş Seyahati İçin Gelen Türk Vatandaşlarına ve Tır Şoförlerine Yönelik Vize...
31 dakika önce
Putin, Rusya'ya iş seyahati için gelen Türk vatandaşlarına ve tır şoförlerine yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
Putin
, Rusya
'ya iş seyahati için gelen Türk vatandaşlarına ve tır şoförlerine yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:11 Kaynak: AA
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