Putin: Rusya Yaptırımların Üstesinden Başarıyla Geliyor

MOSKOVA, 24 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazartesi günü, Rusya ekonomisinin tüm zorluklara rağmen Batı yaptırımlarının darbesine "gayet iyi" dayandığını tüm önemli makroekonomik göstergelerin bunu kanıtladığı söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in bu sözleri, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki tatil kenti Soçi'de, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ziyareti sırasında yaptıkları görüşmede sarf ettiği belirtildi.

Putin, Lukaşenko ile biraraya gelme nedenlerini; bölgesel güvenlik, iki ülkenin güvenliği ve ekonomi ile ilgili durumlar "ciddi ve derin bir görüşme gerektiriyor" diyerek açıkladı. Putin, Rusya ve Belarus'un enerji ve tarım sektörleri gibi pek çok ortak çalışma alanına sahip olduğunu belirtti. Batılı ülkelerin Belarus ve Rusya'ya daha yoğun bir şekilde kendi ekonomilerini geliştirmeleri için ivme kazandırdığını söyleyen Lukaşenko "Büyük bir pazara, kaynaklara ve teknolojiye sahibiz" ifadelerini kullandı.