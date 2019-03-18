Son Dakika Haberleri: Putin "Sahte Haber" Yasasını Onayladı

Putin "Sahte Haber" Yasasını Onayladı

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki "sahte haberlerin" engellenmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki "sahte haberlerin" engellenmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, gerçeği yansıtmadığı veya çarpıttığı öne sürülen haberlere erişim engellenecek.

Kararnameyle kamuoyu açısından önemli konularda yanlış bilgilerin basında ve internette yayılmasının engellenmesi hedeflenirken, kamu düzenine ve güvenliğine yönelik tehditlerin de azaltılması planlanıyor.

"Rus devletine ve Rus halkının değerlerine" hakaret anlamı taşıyan internet içeriklerinin de engellenmesinin önünü açan kararnamenin ihlali halinde şahıs ve kurumlar 1 milyon rubleye kadar (yaklaşık 15 bin dolar) çeşitli cezalara çaptırılabilir.

Rusya'nın başkenti Moskova'da geçen hafta binlerce muhalifin katıldığı "internete özgürlük" mitinginde polis 28 kişiyi gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:25 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Güncel
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