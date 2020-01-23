Putin şakalarına soruşturma açılan Rus komedyen: 'Espri yapıyorum, bana terörist diyorlar'

Rusya'da bir komedyen Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hristiyanlık inancıyla alakalı yaptığı şakalardan dolayı hakkında soruşturma açılınca yurt dışına kaçtı. Komedyenin "hakaret" suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezası alması gündemde.



Gelişmeleri yurt dışından takip eden komedyen Aleksandr Dolgopolov duruma tepki gösterirken, Rusya İçişleri Bakanlığı, komedyenin gösteri yaptığı mekana yazılı bildiri göndererek Putin ile alakalı bazı esprilerde tam olarak ne denilmek istendiğini sordu.