Putin şakalarına soruşturma açılan Rus komedyen: 'Espri yapıyorum, bana terörist diyorlar' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Putin şakalarına soruşturma açılan Rus komedyen: 'Espri yapıyorum, bana terörist diyorlar' - Son Dakika Dünya

Putin şakalarına soruşturma açılan Rus komedyen: 'Espri yapıyorum, bana terörist diyorlar'

6 saat önce

Rusya'da bir komedyen ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hristiyanlık inancıyla alakalı yaptığı şakalardan dolayı hakkında soruşturma açılınca yurt dışına kaçtı. Komedyenin hakaret suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezası alması gündemde

Putin şakalarına soruşturma açılan Rus komedyen: 'Espri yapıyorum, bana terörist diyorlar', System.String[]

Rusya'da bir komedyen Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hristiyanlık inancıyla alakalı yaptığı şakalardan dolayı hakkında soruşturma açılınca yurt dışına kaçtı. Komedyenin "hakaret" suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezası alması gündemde.


Gelişmeleri yurt dışından takip eden komedyen Aleksandr Dolgopolov duruma tepki gösterirken, Rusya İçişleri Bakanlığı, komedyenin gösteri yaptığı mekana yazılı bildiri göndererek Putin ile alakalı bazı esprilerde tam olarak ne denilmek istendiğini sordu.

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Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:34 
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