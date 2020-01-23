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Putin şakalarına soruşturma açılan Rus komedyen: 'Espri yapıyorum, bana terörist diyorlar'
6 saat önce
Rusya'da bir komedyen ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hristiyanlık inancıyla alakalı yaptığı şakalardan dolayı hakkında soruşturma açılınca yurt dışına kaçtı. Komedyenin hakaret suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezası alması gündemde
Rusya'da bir komedyen Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hristiyanlık inancıyla alakalı yaptığı şakalardan dolayı hakkında soruşturma açılınca yurt dışına kaçtı. Komedyenin "hakaret" suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezası alması gündemde.
Gelişmeleri yurt dışından takip eden komedyen Aleksandr Dolgopolov duruma tepki gösterirken, Rusya İçişleri Bakanlığı, komedyenin gösteri yaptığı mekana yazılı bildiri göndererek Putin ile alakalı bazı esprilerde tam olarak ne denilmek istendiğini sordu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:34
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