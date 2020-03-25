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Putin salgın nedeniyle, kendisine iktidarda kalma yolunu açan anayasa referandumunu erteledi
7 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, kendisine bir dönem daha iktidarda kalma yolunu açacak olan 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini, çalışanların gelecek hafta idari
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, kendisine bir dönem daha iktidarda kalma yolunu açacak olan 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini, çalışanların gelecek hafta idari izinli sayılacağını ilan etti.
Putin, televizyon kanallarından yaptığı halka hitap konuşmasında Covid-19 ile ilgili ülkedeki önlemleri duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:17
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