Putin, Scholz ile görüşmesinde Ukrayna'daki milliyetçi grupları suçladı - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesinde sivil tahliyelerin engellenmesinden Ukraynalı milliyetçi grupları sorumlu tuttu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna'da çeşitli kentlerde devam eden tahliyelerin ele alındığı ifade edilerek, "Rusya Devlet Başkanı, sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için insani koridorlar düzenlemeye yönelik önlemler ve milliyetçi grupların insanların güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik saldırılarını önlemeye dair girişimleri hakkında bilgi verdi" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)