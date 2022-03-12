Putin, Scholz ve Macron ile görüştü - Son Dakika
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Putin, Scholz ve Macron ile görüştü

12.03.2022 18:49
Putin, Scholz ve Macron ile görüştü

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki durum ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki durum ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa ve Almanya lideri ile görüşmeleri sürüyor. Devlet Başkanı Putin bugün Ukrayna'daki Rus askeri operasyonlarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Vladimir Putin, Donbass'ı korumak için özel askeri operasyon alanlarındaki insani duruma ilişkin muhatapların gündeme sunduğu kaygılarla ilgili olarak gerçek durum hakkında bilgi verdi. Özellikle, Ukrayna güvenlik güçleri tarafından uluslararası insani hukuk normlarının en ağır şekilde ihlal edildiğine dair sayısız gerçeğe atıfta bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında Putin'in, Ukraynalı muhaliflerin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı, yerleşim bölgeleri, hastaneler, okullar ve anaokulların çevrelerine mevzilendiği konusunda bilgiler aktardığı ifade edilerek, "Aynı zamanda, milliyetçi taburlar sistematik olarak kurtarma operasyonlarını aksatıyor" sözleri kullanıldı. Açıklamanın sonunda ise Putin'in, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmelerine dair bilgileri Başbakan Scholz ve Cumhurbaşkanı Macron'a aktardığı, Rusya'nın temel taleplerinin de ele alındığı belirtildi.

MACRON VE SCHOLZ'DAN PUTİN'E ATEŞKES ÇAĞRISI

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit ise görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, görüşmede Devlet Başkanı Putin'e Ukrayna'da derhal ateşkes çağrısında bulunmaya çağırdığını bildirdi. Sözcü Hebestreit'in açıklamasına göre Macron ve Scholz ayrıca Putin'e çatışmayı diplomatik bir çözüme doğru ilerletme çağrısında bulunduklarını ifade etti. Görüşmenin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için devam eden uluslararası çabaların bir parçası olduğunu belirten Sözcü Hebestreit, liderlerin görüşmenin ayrıntıları hakkında daha fazla açıklama yapmama konusunda anlaştığını da sözlerine ekledi. Sözcü Hebestreit ayrıca Scholz'un Putin ile yaptığı görüşmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile mevcut durum hakkında konuştuğunu ve Devlet Başkanı Zelenskiy ile Scholz'un yakın temas halinde kalmayı kabul ettiklerini ifade etti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Kaynak: İHA

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