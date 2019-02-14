Son Dakika Haberleri: Putin : "Şimdi Suriye'nin Topraklarının Hemen Hemen Tamamında Çatışmasızlık Rejimi Muhafaza...

Putin : "Şimdi Suriye'nin Topraklarının Hemen Hemen Tamamında Çatışmasızlık Rejimi Muhafaza...

1 saat önce

Putin : "Şimdi Suriye'nin topraklarının hemen hemen tamamında çatışmasızlık rejimi muhafaza ediliyor.

Putin :
Putin : "Şimdi Suriye'nin topraklarının hemen hemen tamamında çatışmasızlık rejimi muhafaza ediliyor. Bu bizim somut ve pozitif ortak neticemizdir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Suriye, Vladimir Putin, Güncel
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