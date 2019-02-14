Putin : "Şimdi Suriye'nin Topraklarının Hemen Hemen Tamamında Çatışmasızlık Rejimi Muhafaza...
1 saat önce
Putin : "Şimdi Suriye'nin topraklarının hemen hemen tamamında çatışmasızlık rejimi muhafaza ediliyor.
Putin
: "Şimdi Suriye
'nin topraklarının hemen hemen tamamında çatışmasızlık rejimi muhafaza ediliyor. Bu bizim somut ve pozitif ortak neticemizdir"
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:30 Kaynak: AA
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