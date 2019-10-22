Putin: "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le 10 ayda 8 kez görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı: Siz geldiniz hava ne güzel oldu