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Putin: Sovyetler Birliği'ndeki gibi ömür boyu devlet başkanlığına karşıyım
6 saat önce
Putin: Sovyetler Birliği'ndeki gibi ömür boyu devlet başkanlığına karşıyım
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Sovyetler Birliği döneminde olduğu gibi devlet başkanlarının, halefini belirlemeden ömür boyu görevde kalmasının doğru olmadığını söyledi.
20 yıldır ülkeyi yöneten Rus liderin 5.nci kez devlet başkanı olacağı iddiaları güçlenirken, Putin bu görev için 2 dönemlik sınırının devam etmesi gerektiğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:29
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