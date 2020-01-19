Putin: Sovyetler Birliği'ndeki gibi ömür boyu devlet başkanlığına karşıyım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Sovyetler Birliği döneminde olduğu gibi devlet başkanlarının, halefini belirlemeden ömür boyu görevde kalmasının doğru olmadığını söyledi.



20 yıldır ülkeyi yöneten Rus liderin 5.nci kez devlet başkanı olacağı iddiaları güçlenirken, Putin bu görev için 2 dönemlik sınırının devam etmesi gerektiğini dile getirdi.