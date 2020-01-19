Putin: Sovyetler Birliği'ndeki gibi ömür boyu devlet başkanlığına karşıyım - Son Dakika
Son Dakika Dünya Putin: Sovyetler Birliği'ndeki gibi ömür boyu devlet başkanlığına karşıyım - Son Dakika Dünya

Putin: Sovyetler Birliği'ndeki gibi ömür boyu devlet başkanlığına karşıyım

6 saat önce

Putin: Sovyetler Birliği'ndeki gibi ömür boyu devlet başkanlığına karşıyım

Putin: Sovyetler Birliği'ndeki gibi ömür boyu devlet başkanlığına karşıyım, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Sovyetler Birliği döneminde olduğu gibi devlet başkanlarının, halefini belirlemeden ömür boyu görevde kalmasının doğru olmadığını söyledi.


20 yıldır ülkeyi yöneten Rus liderin 5.nci kez devlet başkanı olacağı iddiaları güçlenirken, Putin bu görev için 2 dönemlik sınırının devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

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Sovyetler Birliği, Vladimir Putin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:29 
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