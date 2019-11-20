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Putin: 'Sovyetler Birliği verimsiz ekonomi politikalarından dolayı çöktü'
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin Baltık ülkelerinde artan milliyetçilik nedeniyle çökmediğini savunarak, "Birliğin dağılması, Sovyetler Birliği'nin toplumsal alanda bir çöküşe neden olan çok verimsiz ekonomi politikasına dayanıyor." dedi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin Baltık ülkelerinde artan milliyetçilik nedeniyle çökmediğini savunarak, "Birliğin dağılması, Sovyetler Birliği'nin toplumsal alanda bir çöküşe neden olan çok verimsiz Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikasına dayanıyor." dedi.
Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" adlı forumda yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:35
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