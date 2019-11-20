Son Dakika Haberleri: Putin: 'Sovyetler Birliği verimsiz ekonomi politikalarından dolayı çöktü'
Son Dakika Dünya Putin: 'Sovyetler Birliği verimsiz ekonomi politikalarından dolayı çöktü' - Son Dakika Dünya

Putin: 'Sovyetler Birliği verimsiz ekonomi politikalarından dolayı çöktü'

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin Baltık ülkelerinde artan milliyetçilik nedeniyle çökmediğini savunarak, "Birliğin dağılması, Sovyetler Birliği'nin toplumsal alanda bir çöküşe neden olan çok verimsiz ekonomi politikasına dayanıyor." dedi

Putin: 'Sovyetler Birliği verimsiz ekonomi politikalarından dolayı çöktü', System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin Baltık ülkelerinde artan milliyetçilik nedeniyle çökmediğini savunarak, "Birliğin dağılması, Sovyetler Birliği'nin toplumsal alanda bir çöküşe neden olan çok verimsiz Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikasına dayanıyor." dedi.


Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" adlı forumda yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

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Sovyetler Birliği, Vladimir Putin, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:35 
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