Putin: "Su-35 uçağı konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de iş birliği yapılabilir. İmkanlarımız çok."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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