Putin: "Suriye'de Ateşkesin Sağlanması Terörle Mücadeleye Bir Zarar Vermemelidir."
53 dakika önce
Putin: "Suriye'de ateşkesin sağlanması terörle mücadeleye bir zarar vermemelidir.
Putin: "Suriye'de ateşkesin sağlanması terörle mücadeleye bir zarar vermemelidir."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:20 Kaynak: AA
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