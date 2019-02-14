Putin: "Suriye'de Barışın Sağlanması ve Suriye'nin Yeniden İnşa Edilmesi İçin Gerekli Sürece Rusya,...
44 dakika önce
Putin: "Suriye'de barışın sağlanması ve Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için gerekli sürece Rusya, Türkiye ve İran sayesinde ulaşılmıştır"
Putin: "Suriye'de barışın sağlanması ve Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için gerekli sürece Rusya, Türkiye ve İran sayesinde ulaşılmıştır"
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:27 Kaynak: AA
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