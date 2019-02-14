Son Dakika Haberleri: Putin: "Suriye'de Barışın Sağlanması ve Suriye'nin Yeniden İnşa Edilmesi İçin Gerekli Sürece Rusya,...

Putin: "Suriye'de Barışın Sağlanması ve Suriye'nin Yeniden İnşa Edilmesi İçin Gerekli Sürece Rusya,...

44 dakika önce

Putin: "Suriye'de barışın sağlanması ve Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için gerekli sürece Rusya, Türkiye ve İran sayesinde ulaşılmıştır"

Putin:
Putin: "Suriye'de barışın sağlanması ve Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için gerekli sürece Rusya, Türkiye ve İran sayesinde ulaşılmıştır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:27 Kaynak: AA

Türkiye, Rusya Federasyonu, Suriye, Vladimir Putin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu İstanbul'da 35 Kadına Korkunç Fuhuş Tuzağı! Polis Operasyonla Kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor Almanya'dan EURO 2024 İtirafı: Şampiyona, Türkiye'ye Siyasi Nedenlerden Dolayı Verilmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 19:11:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin: "Suriye'de Barışın Sağlanması ve Suriye'nin Yeniden İnşa Edilmesi İçin Gerekli Sürece Rusya,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]