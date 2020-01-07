Putin, Suriye'de Esed'le görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Putin, Suriye'de Esed'le görüştü - Son Dakika

Putin, Suriye'de Esed'le görüştü

7 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Şam'da Beşşar Esed ile görüştüğü bildirildi.

Putin, Suriye'de Esed'le görüştü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Şam'da Beşşar Esed ile görüştüğü bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Şam'a gittiğini söyledi.

Putin'in Suriye'deki Rus birliklerinin komuta merkezini ziyaret ettiğini belirten Peskov, "Komuta merkezinde Putin'i Esed karşıladı. İki lider, ülkenin çeşitli bölgelerindeki duruma ilişkin askeri raporları dinledi." dedi.

Ziyarette heyetlerarası görüşmelerin de yapıldığını ifade eden Peskov, "Putin, Esed'le görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik önemli mesafe kat edildiğini belirtti. Putin ayrıca Şam sokaklarında hayatın normale döndüğünün çıplak gözle görülebildiğini söyledi." diye konuştu.

Peskov, Putin'in Suriye'de bazı noktalara da ziyaret düzenleyeceğini sözlerine ekledi.

Vladimir Putin, Suriye, Şam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Libya ve Suriye krizini ele alacak
Kalın'dan Putin-Esad görüşmesine ilişkin açıklama: Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, bir şey diyemeyiz İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK radar ve hava savunma sistemi de gönderdi Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı

Son Dakika Haberleri
00:21 Biga'ya bağlı köylerde okullar tatil edildi - Son Dakika
00:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
00:08 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
00:06 Sabiha Gökçen'de uçuşlar sabah normale dönecek - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 00:28:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Putin, Suriye'de Esed'le görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]