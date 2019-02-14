Son Dakika Haberleri: Putin: "Suriye'de İnsani Sorunların Çözümü İçin Çabalarımızı Sürdürüceğiz.

Putin: "Suriye'de İnsani Sorunların Çözümü İçin Çabalarımızı Sürdürüceğiz.

54 dakika önce

Putin: "Suriye'de insani sorunların çözümü için çabalarımızı sürdürüceğiz.

Putin:
Putin: "Suriye'de insani sorunların çözümü için çabalarımızı sürdürüceğiz. BM katılımıyla Suriye toplantılarının yapılması konusunda mutabık kaldık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:20 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Vladimir Putin, Suriye, Güncel
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