Putin: "Suriye'de Nihai Barışın Sağlanması ve İstikrarın Sağlanması İçin Çalışmalarımızı...
53 dakika önce
Putin: "Suriye'de nihai barışın sağlanması ve istikrarın sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"
Putin: "Suriye'de nihai barışın sağlanması ve istikrarın sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:20 Kaynak: AA
Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor
Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı
Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz
Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı