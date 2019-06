Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , The Financial Times 'a verdiği röportajda son yılların en önemli mesajlarını verdi. Putin, " Suriye halkının kendi kaderini belirlemesini destekliyorum" dedi.G20 Zirvesi için Japonya 'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirve öncesi Amerikan Financial Times gazetesine röportaj verdi. Kremlin'in resmi internet sitesinden de yayınlanan röportajda dünya kamuoyunun merak ettiği birçok konuya açıkça cevaplar veren Putin, kendi düşünceleri ve Rusya'daki politikalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.Suriye'de yaşanan iç savaşın Şam yönetimi tarafında duran Rusya'nın politikaları hakkında konuşan Putin, "Suriye halkının kendi kaderini belirlemesini destekliyorum. Suriye'de beklemediğimiz kazanım ve tecrübeler elde edindik. Öncelikli olarak Rusya'ya geri dönmeyi amaçlayan binlerce militan etkisiz hale getirildi" dedi. İran ve Türkiye ile kaosa izin vermedik"Rusya'nın Orta Doğu politikası hakkında fikirlerini beyan eden Putin, "Orta Doğu'daki konumumuz daha istikrarlı hale geldi. Bölgede bulunan tüm ülkeler ile iyi ilişkiler kurduk. Bölgede bulunan birçok ülkeyle başta iş koşulları olmak üzere birçok konuda işbirlikleri sağladık. İran ve Türkiye liderleriyle bu amacı sağladık. Suriye'nin varlığını koruduk ve orada kaosun olmasına izin vermedik" şeklinde konuştu."Trump ile Osaka'da Start-3 anlaşmasını görüşeceğim"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Amerika arasında yaşanan Kısa ve Orta Menzilli Füzeler Anlaşması'ndan her iki tarafın da çekilme kararının ardından yeni bir tartışma konusu olan ve 2021 yılında sona erecek olan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) hakkında da konuştu. Putin, "Biz anlaşmanın uzatılmasına hazır olduğumuzu ama ABD tarafından hiçbir görüşme talebi gelmediğini söyledik. Formaliteler için zaman kalmadı. Her şey sona erecek. Osaka'da Sayın Trump ile bu konuyu konuşacağım" dedi."Trump'ın politikası bana ters"Putin, ABD başkanı Donald Trump hakkında fikirlerinin sorulması üzerine Trump ile fikir ayrılıkları olduğunu söyleyerek, "Sayın Trump kendi dünya görüşüne ve kendi vizyonuna sahip. Sorunları çözme yöntemlerine katılmıyorum. Trump seçmenin ne istediğini iyi tespit eden bir lider" dedi. 2016 yılında ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ederek Trump'a seçim kazandırıldığı iddiasını kendi tezleriyle çürüten Putin, "Muller raporunda Rusya suçlandı. ABD'de gerçekleşen seçimlerde Rusya'nın müdahale iddiası hep konuşularak Rusya suçlandı. Trump, Amerikan toplumundaki değişimi hissetti ve bunu iyi kullandı" ifadelerini kullandı."ABD - Çin ticaret savaşının nasıl sonlanacağını bilmiyorum"Röportajında, ABD ile Çin arasında son aylarda yaşanan ticaret savaşı ile ilgili de konuşan Putin, "Çin'in bir tehdit unsuru olacağını düşünmüyorum. Bunu tahmin bile etmiyorum. Çin, ticaret anlaşmaları konusunda yeterli hassasiyete ve anlaşmalara uyma konusunda yeterli özeni gösteriyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının nasıl sonlanacağını tahmin etmek zor. Bu konuda hiçbir şekilde askeri anlamda bir çatışma çıkmayacağını umuyorum" dedi. Çin, Amerika, Kuzey Kore Güney Kore ve Rusya ekseninde gelişen Kore yarımadası ile ilgilide görüş beyan eden Putin, Kore yarımadasındaki durumun öngörülemeyen seçeneklerle dolu olduğunu söyledi. Rusya ile İngiltere arasında yaşanan politik gerilime de değinen Putin, İngiltere ile ilişkilerin yeniden canlanması gerektiğine inandığını belirtti."Büyük Petro ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ı kendime örnek alıyorum"Rusya Devlet Başkanı Putin, siyasi kariyerinde kimleri örnek aldığına dair soruya, "Yabancı liderler arasında iletişim kurma fırsatı bulduklarımdan eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 'tan çok etkilendim. O gerçek bir entelektüel, gerçek bir uzman ve ayrıca çok ilginç ve ölçülü bir kişilik. Onun her konuda kendine özgün görüşleri vardı ve bunu nasıl savunacağını iyi biliyordu" cevabını verdi. Putin, en beğendiği tarihi kişiliğin ise Rusya'yı 7 Mayıs 1682'den 8 Şubat 1725'te ölene kadar yöneten Rus Çarı Büyük Petro'nun olduğunu söyledi. - MOSKOVA