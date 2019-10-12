Putin: Suriye toprakları yabancı devlet askerlerinden arındırılmalı
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye topraklarının yabancı devlet askeri güçlerinden arındırılması gerektiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye topraklarında yabancı devlet askeri güçlerinin bulunmaması gerektiğini söyledi.
Rusya lideri, uluslararası televizyon kanallarına verdiği bir mülakatta Suriye'nin de her devlet gibi kendi topraklarında egemen olması gerektiğini vurguladı. Putin, "Kim bir başka ülkenin toprağında, ki bu durumda Suriye'nin, hukuka aykırı olarak bulunuyorsa orayı terk etmelidir." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:06
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