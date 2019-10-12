Son Dakika Haberleri: Putin: Suriye toprakları yabancı devlet askerlerinden arındırılmalı
Son Dakika Dünya Putin: Suriye toprakları yabancı devlet askerlerinden arındırılmalı

Putin: Suriye toprakları yabancı devlet askerlerinden arındırılmalı

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye topraklarının yabancı devlet askeri güçlerinden arındırılması gerektiğini söyledi.

Putin: Suriye toprakları yabancı devlet askerlerinden arındırılmalı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye topraklarında yabancı devlet askeri güçlerinin bulunmaması gerektiğini söyledi.


Rusya lideri, uluslararası televizyon kanallarına verdiği bir mülakatta Suriye'nin de her devlet gibi kendi topraklarında egemen olması gerektiğini vurguladı. Putin, "Kim bir başka ülkenin toprağında, ki bu durumda Suriye'nin, hukuka aykırı olarak bulunuyorsa orayı terk etmelidir." açıklamasında bulundu.

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Vladimir Putin, Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:06 
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