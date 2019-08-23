Putin talimat verdi "Hazır olun"
18 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin incelenmesi ve kapsamlı yanıt verilmesi için kapsayıcı önlemlerin hazırlanması talimatını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:05 Kaynak: İHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin incelenmesi ve kapsamlı yanıt verilmesi için kapsayıcı önlemlerin hazırlanması talimatını verdi.
(İHA)
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