Son Dakika Haberleri: Putin talimat verdi "Hazır olun"
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Putin talimat verdi "Hazır olun"

18 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin incelenmesi ve kapsamlı yanıt verilmesi için kapsayıcı önlemlerin hazırlanması talimatını verdi.

Putin talimat verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin incelenmesi ve kapsamlı yanıt verilmesi için kapsayıcı önlemlerin hazırlanması talimatını verdi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:05 Kaynak: İHA
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