Putin talimat verdi, Rusya vizeleri kaldırıyor
2 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
Rusya
Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47
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