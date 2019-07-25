Son Dakika Haberleri: Putin talimat verdi, Rusya'ya vize kaldırılıyor
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Putin talimat verdi, Rusya'ya vize kaldırılıyor

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.

Putin talimat verdi, Rusya'ya vize kaldırılıyor, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
Vladimir Putin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:02 
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