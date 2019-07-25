Putin talimat verdi, Rusya'ya vize kaldırılıyor
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
Rusya
Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:02
TSK ve MİT Kuzey Irak'ta Erbil Suikastinin planlayıcılarını vurdu Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da asfalt eridi Putin, Türklere yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı