Putin tehlikeli oynuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Putin tehlikeli oynuyor

22.09.2022 08:43

-Rusya, işgal ettiği bölgelerde referandumla ne amaçlıyor?

- Rusya, işgal ettiği bölgelerde referandumla ne amaçlıyor?

-Putin neden kısmi seferberlik ilan etti?

- Ukrayna ne yanıt verecek?

-Nükleer savaş tehlikesi var mı?

-Hakan Aksay, yorumladı.

YORUMLAR
500
Putin'in sağ kolu Peskov'un askere çağrılan oğlundan ses getiren cevap: Ben Bay Peskov'um, bu konuyu başka yollarla çözeceğim Putin'in sağ kolu Peskov'un askere çağrılan oğlundan ses getiren cevap: Ben Bay Peskov'um, bu konuyu başka yollarla çözeceğim BM Genel Kurulu'na video mesajla hitap eden Ukrayna lideri Zelenski, ayakta alkışlandı BM Genel Kurulu'na video mesajla hitap eden Ukrayna lideri Zelenski, ayakta alkışlandı Rusya ile Ukrayna'nın esir takası dün gece Türkiye'de gerçekleşti! Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti Rusya ile Ukrayna'nın esir takası dün gece Türkiye'de gerçekleşti! Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Kaynak: DailyMotion.com

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin tehlikeli oynuyor - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

Son Dakika
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor!
10:38 Falezlere çıkan genç intihar girişiminde bulundu! Ablasının 1.5 saatlik çabası faciayı önledi
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu
10:23 Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu!
10:19 Mahsa Amini'nin ölmesiyle İran'da başlayan protestolar büyüyor: Hükümet Instagram ve WhatsApp'a erişimi engelledi
10:06 Yağmur İstanbul'u esir aldı! İşte yurt geneli hava durumu raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 11:17:48. #1.11#
SON DAKİKA: Putin tehlikeli oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement