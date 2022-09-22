- Rusya, işgal ettiği bölgelerde referandumla ne amaçlıyor?
-Putin neden kısmi seferberlik ilan etti?
- Ukrayna ne yanıt verecek?
-Nükleer savaş tehlikesi var mı?
-Hakan Aksay, yorumladı.
Kaynak: DailyMotion.com
Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Putin tehlikeli oynuyor - Son Dakika
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