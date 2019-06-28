Son Dakika Haberleri: Putin, Trump ile görüştü
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Putin, Trump ile görüştü

5 dakika önce

G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Vladimir Putin ve Donald Trump, zirveden bağımsız görüşme yaptı.

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G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Vladimir Putin ve Donald Trump, zirveden bağımsız görüşme yaptı.
G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, zirveden bağımsız olarak görüştü.
İki lider, fotoğraf çekimi için yerlerine geçtikleri sırada kısa süreli bir diyalog kurmuştu.

- Japonya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:56 Kaynak: DHA
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