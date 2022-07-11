Putin, tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararı imzaladı - Son Dakika
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Putin, tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararı imzaladı

11.07.2022 18:37
Putin, tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın tüm bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırma yönündeki kararı imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın tüm bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırma yönündeki kararı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan karara göre, Putin, Rus vatandaşlığı verilmesinin kolaylaştırılmasını öngören kararnamenin kapsamını genişletti.

Söz konusu kararla, sözde Donestk ve Luhansk Cumhuriyetlerinde yaşayanların yanı sıra Ukrayna'nın tüm bölgelerinde sürekli ikamet edenler, Rus vatandaşlığına kabul için basitleştirilmiş başvuru yapma hakkına sahip oldu.

Putin, 2019'da imzaladığı kararla Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırmıştı. 25 Mayıs'ta ise Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanlar da buna dahil olmuştu.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararı imzaladı - Son Dakika

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