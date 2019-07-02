Son Dakika Haberleri: Putin tüm yurt dışı programlarını iptal etti, Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Putin tüm yurt dışı programlarını iptal etti, Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

11 dakika önce

Rusya Deniz Kuvvetlerine ait okyanusta inceleme yapan su altı araştırma gemisinde çıkan yangın nedeniyle 14 denizci yaşamını yitirirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm yurt dışı programlarını iptal ederek, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme yaptı.

Putin tüm yurt dışı programlarını iptal etti, Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü, System.String[]
Rusya Deniz Kuvvetlerine ait okyanusta inceleme yapan su altı araştırma gemisinde çıkan yangın nedeniyle 14 denizci yaşamını yitirirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm yurt dışı programlarını iptal ederek, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme yaptı.
Rusya Deniz Kuvvetleri için Rusya'nın Murmansk bölgesindeki Severomorsk şehrindeki araştırma üssünde araştırma yapan Rus denizaltı gemisinde yangın çıktı. Yangın sonrası Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 14 denizcinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Konu hakkında açıklama yapan Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Saray Sözcüsü Dimitri Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm programlarını iptal ettiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in acil olarak Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşme gerçekleştirdiği ve facia ile ilgili Şoygu'dan bilgi aldığı açıklandı.
Rus medyası, yangının meydana geldiği deniz altında nükleer çalışmaların yürütüldüğünü iddia etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:45 Kaynak: İHA
vladimir putin, araştırma, rusya, baka, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini bizzat araştırmakla görevlendirdi İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2 üst düzey atama daha yapıldı Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 21:56:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin tüm yurt dışı programlarını iptal etti, Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]