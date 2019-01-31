Son Dakika Haberleri: Putin: "Türk Akımı 2019'un Sonuna Kadar İşler Hale Gelecek"

Putin: "Türk Akımı 2019'un Sonuna Kadar İşler Hale Gelecek"

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı boru hattının 2019 sonuna kadar işler hale geleceğini, 2023 yılına kadar ise Akkuyu Nükleer Santrali’nin faaliyete geçeceğini umut ettiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akımı boru hattının faaliyete geçme tarihini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı boru hattının 2019 sonuna […]The post Putin: “Türk Akımı 2019’un sonuna kadar işler hale gelecek” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Putin:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı boru hattının 2019 sonuna kadar işler hale geleceğini, 2023 yılına kadar ise Akkuyu Nükleer Santrali'nin faaliyete geçeceğini umut ettiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akımı boru hattının faaliyete geçme tarihini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı boru hattının 2019 sonuna kadar işler hale geleceğini, 2023 yılına kadar ise Akkuyu Nükleer Santrali'nin faaliyete geçeceğini umut ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akımı boru hattının faaliyete geçme tarihini açıkladı. Putin, Rusya ortaklığıyla inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2023 yılında çalışacağını umduğunu söyledi. Putin, "Plana göre, Akkuyu Nükleer Santrali'ni inşa etmek için geniş çaplı bir proje yürütülüyor ve 2023'te başlatmayı düşündüğümüz ilk enerji ünitesinin inşaatı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Putin, Türk Akımı'nın yılsonuna kadar başlatılmasını istediğini söyledi. Putin, Türk Akımı hattının kara kısmının bu yılın sonuna kadar hazır olacağını umut ettiğini söyledi.

The post Putin: "Türk Akımı 2019'un sonuna kadar işler hale gelecek" appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 

Akkuyu, Vladimir Putin, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada! CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan

Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 11:56:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin: "Türk Akımı 2019'un Sonuna Kadar İşler Hale Gelecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]