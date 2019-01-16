Putin: Türk Akımı'nın 2019 sonuna kadar çalışmasını planlıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türk Akımı'nın inşası ile ilgili süreç planlandığı gibi gidiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türk Akımı'nın inşası ile ilgili süreç planlandığı gibi gidiyor. Bu doğalgaz boru hattının 2019 sonuna kadar çalışmasını planlıyoruz" dedi.

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