Son Dakika Haberleri: Putin: Türk Akımı'nın 2019 sonuna kadar çalışmasını planlıyoruz

Putin: Türk Akımı'nın 2019 sonuna kadar çalışmasını planlıyoruz

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türk Akımı'nın inşası ile ilgili süreç planlandığı gibi gidiyor.

Putin: Türk Akımı'nın 2019 sonuna kadar çalışmasını planlıyoruz, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türk Akımı'nın inşası ile ilgili süreç planlandığı gibi gidiyor. Bu doğalgaz boru hattının 2019 sonuna kadar çalışmasını planlıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:15 

Vladimir Putin, Ekonomi
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