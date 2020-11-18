Putin: Türk askerinin Dağlık Karabağ'da sahada olması Ermenileri tahrik eder - Son Dakika
BBC

Putin: Türk askerinin Dağlık Karabağ'da sahada olması Ermenileri tahrik eder

18.11.2020 07:57
Putin: Türk askerinin Dağlık Karabağ'da sahada olması Ermenileri tahrik eder, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki Rossiya 24 kanalına Dağlık Karabağ'da yaşanan son kriz ve ateşkes anlaşmasıyla ilgili röportaj verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki Rossiya 24 kanalına Dağlık Karabağ'da yaşanan son kriz ve ateşkes anlaşmasıyla ilgili röportaj verdi.

Rusya'nın savaşa müdahil olması için bir gerekçe olmadığını belirten Putin, Ermenistan'la askeri işbirliği anlaşmasının da buna zemin oluşturmadığını söyledi. "Erivan terk edilmiş hissetmiyor" dedi:

"Ermenistan da Dağlık Karabağ'ın bağımsızlık ya da egemenlik ilanını tanımamıştı. Bu da Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerin uluslararası kanuna göre Azerbaycan toprağı olduğu gerçeğini bir kez daha kanıtlıyor. Anlaşmamız, taraf ülkelere yönelik bir saldırı olması halinde ortak hareket etmeyi gerektiriyor.

"Kimse Ermenistan topraklarına girmemişti, bu durumda da bizim bu savaşa doğrudan müdahale etme hakkı vermiyordu."

Putin'e göre Rusya, Erivan ve Bakü arasında dengeyi sağlamak zorunda:

"Ermenistan'ın terk edildiğini hissettiğine yönelik ifadelerle ilgili olarak sizi temin ederim, Rusya anlaşma kapsamında yapması gereken tüm sorumluluklarını yerine getirmiştir. Ermenistan terk edilmiş ya da unutulmuş hissetmedi, bunun böyle olmaması için Rusya elinden geleni yaptı."

"Türk askerinin sahada olması Ermenileri tahrik eder"

Türkiye'nin rolüyle ilgili sorulara da yanıt veren Putin, Türkiye'nin ateşkesi sahada denetlemek üzere askerini göndermemeyi kabul ettiğini söyledi:

"Türk askerinin temas hattında yer alması Ermeni tarafını tahrik eder ve anlaşmanın bozulması için zemin hazırlar."

Putin, Ermenistan ve Türkiye arasındaki sorunları anlatırken Birinci Dünya Savaşı'na ve 1915 olaylarına da atıf yaptı.

Azerbaycan içinde oluşturulacak ortak merkezden durumu Türk askeriyle birlikte takip edeceklerini de hatırlatan Trump, bunun yerine Azerbaycan'ın karar vereceğini söyledi:

"Türkiye'yi, Azerbaycan'a verdiği destek sebebiyle 'uluslararası hukuku ihlal etmekle' suçlamak zor. Azerbaycan bağımsız bir ülke ve müttefiklerini seçme hakkı var."

Putin: Türk askerinin Dağlık Karabağ'da sahada olması Ermenileri tahrik eder

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Son Dakika Dünya Putin: Türk askerinin Dağlık Karabağ'da sahada olması Ermenileri tahrik eder - Son Dakika Dünya

BBC

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