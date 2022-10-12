Putin: Türkiye'de Büyük Bir Gaz Dağıtım Merkezi Kurarak Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Akaryakıt ve Gazımızın Tedariği İçin Ana Güzergahları...

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kuzey Akım'daki kayıp transit hacmini Karadeniz bölgesine taşıyabiliriz ve ortaklar bununla ilgilenirse Türkiye'de büyük bir gaz dağıtım merkezi kurarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya akaryakıt ve gazımızın tedariği için ana güzergahları oluşturabiliriz" dedi.

Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası dolayısıyla bugün Moskova'da düzenlenen törende bir konuşma yaptı. Rusya Büyükelçiliği, sosyal medya hesabında, Putin'in konuşmasından bölümler içeren bir video yayınladı.

Putin, "Kuzey Akım'daki kayıp transit hacmini Karadeniz bölgesine taşıyabiliriz ve ortaklar bununla ilgilenirse Türkiye'de büyük bir gaz dağıtım merkezi kurarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya akaryakıt ve gazımızın tedariği için ana güzergahları oluşturabiliriz" diye konuştu.