Putin: Türkiye'de Büyük Bir Gaz Dağıtım Merkezi Kurarak Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Akaryakıt ve Gazımızın Tedariği İçin Ana Güzergahları... - Son Dakika
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Putin: Türkiye'de Büyük Bir Gaz Dağıtım Merkezi Kurarak Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Akaryakıt ve Gazımızın Tedariği İçin Ana Güzergahları...

12.10.2022 16:42

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Kuzey Akım'daki kayıp transit hacmini Karadeniz bölgesine taşıyabiliriz ve ortaklar bununla ilgilenirse Türkiye’de büyük bir gaz dağıtım merkezi kurarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya akaryakıt ve gazımızın tedariği için ana güzergahları oluşturabiliriz” dedi.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kuzey Akım'daki kayıp transit hacmini Karadeniz bölgesine taşıyabiliriz ve ortaklar bununla ilgilenirse Türkiye'de büyük bir gaz dağıtım merkezi kurarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya akaryakıt ve gazımızın tedariği için ana güzergahları oluşturabiliriz" dedi.

Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası dolayısıyla bugün Moskova'da düzenlenen törende bir konuşma yaptı. Rusya Büyükelçiliği, sosyal medya hesabında, Putin'in konuşmasından bölümler içeren bir video yayınladı.

Putin, "Kuzey Akım'daki kayıp transit hacmini Karadeniz bölgesine taşıyabiliriz ve ortaklar bununla ilgilenirse Türkiye'de büyük bir gaz dağıtım merkezi kurarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya akaryakıt ve gazımızın tedariği için ana güzergahları oluşturabiliriz" diye konuştu.

YORUMLAR
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya çarpıcı mesaj: Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya çarpıcı mesaj: Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz Putin Avrupa'ya Ek Doğalgaz Tedariki Önerdi Putin Avrupa'ya Ek Doğalgaz Tedariki Önerdi
Kaynak: ANKA

Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: Türkiye'de Büyük Bir Gaz Dağıtım Merkezi Kurarak Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Akaryakıt ve Gazımızın Tedariği İçin Ana Güzergahları... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin: Türkiye'de Büyük Bir Gaz Dağıtım Merkezi Kurarak Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Akaryakıt ve Gazımızın Tedariği İçin Ana Güzergahları... - Son Dakika
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