Son Dakika Haberleri: Putin: "Türkiye ile Birlikte Milli Paralarla Ticaret Dahil, Ekonomik Bağımsızlığımızı Temin Etmek...

Putin: "Türkiye ile Birlikte Milli Paralarla Ticaret Dahil, Ekonomik Bağımsızlığımızı Temin Etmek...

12 dakika önce

Putin: "Türkiye ile birlikte milli paralarla ticaret dahil, ekonomik bağımsızlığımızı temin etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Putin:
Putin: "Türkiye ile birlikte milli paralarla ticaret dahil, ekonomik bağımsızlığımızı temin etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:09 Kaynak: AA

Türkiye, Vladimir Putin, Güncel
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