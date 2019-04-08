Putin: "Türkiye ile Birlikte Milli Paralarla Ticaret Dahil, Ekonomik Bağımsızlığımızı Temin Etmek...
12 dakika önce
Putin: "Türkiye ile birlikte milli paralarla ticaret dahil, ekonomik bağımsızlığımızı temin etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"
Putin
: "Türkiye
ile birlikte milli paralarla ticaret dahil, ekonomik bağımsızlığımızı temin etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:09 Kaynak: AA
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